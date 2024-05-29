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Звезда «Реала» Винисиус назвал своего главного кумира

29 Мая 2024 • 07:16 Комментировать (1)

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о своей татуировке с Пеле, Мохаммедом Али и Коби Брайантом.

«Они для меня одни из главных источников вдохновения. Прекрасные спортсмены и невероятные люди. На этой татуировке также есть изображение моего отца, который является для меня самым главным кумиром», - передает слова звездного футболиста портал Goal.com.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 38 матчах «сливочных», записав на свой счет 23 забитых мяча и 11 результативных передач. Жуниор является одним из фаворитов на «Золотой мяч» в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Пеле Винисиус Жуниор ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
29 Мая 2024 в 08:39
татуировки это харам..))
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