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​Из-за проблем с самолётом боссы «Кадиса» не смогли воздать должное легенде сальвадорского футбола

29 Мая 2024 • 03:57 Комментировать

Руководство испанского «Кадиса» получило приглашение прилететь в Сальвадор, где открыли музей Махико Гонсалеса - бывшего нападающего «Кадиса», который в 80-е годы прошлого столетия отыграл в клубе в общей сложности семь лет. Не так давно его выбрали лучшим игроком Сальвадора за всё время существования футбола в этой латиноамериканской стране.

Но прилететь в Сальвадор руководству «Кадиса» помешали неожиданные неполадки на самолёте. Причём обнаружились они уже в воздухе над Атлантикой. Экипаж лайнера принял решение срочно вернуться в аэропорт Севильи, что и было сделано.  


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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Махико Гонсалес
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