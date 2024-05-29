​Из-за проблем с самолётом боссы «Кадиса» не смогли воздать должное легенде сальвадорского футбола

Руководство испанского «Кадиса» получило приглашение прилететь в Сальвадор, где открыли музей Махико Гонсалеса - бывшего нападающего «Кадиса», который в 80-е годы прошлого столетия отыграл в клубе в общей сложности семь лет. Не так давно его выбрали лучшим игроком Сальвадора за всё время существования футбола в этой латиноамериканской стране.

Но прилететь в Сальвадор руководству «Кадиса» помешали неожиданные неполадки на самолёте. Причём обнаружились они уже в воздухе над Атлантикой. Экипаж лайнера принял решение срочно вернуться в аэропорт Севильи, что и было сделано.