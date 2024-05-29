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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал секрет успеха «Реала» в текущем сезоне

29 Мая 2024 • 03:38 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что помогает его команде преуспевать.

«Сливочные» уверенно выиграли Ла Лигу, а также завоевали испанский Суперкубок. Более того, мадридцы могут завершить кампанию триумфом в Лиге чемпионов – для этого потребуется обыграть дортмундскую «Боруссию» в финале, который состоится 1 июня.

«Мы выиграли чемпионат в этом сезоне, потому что в нашей команде нет эгоизма. Винисиус – никакого эгоизма, Беллингем и Родриго – то же самое. Та же история и со старшими игроками – Кроосом, Карвахалем, Начо, Модричем.

Я не знаю, как всё сложится в будущем, но сейчас у молодых игроков нет никакой зависти. Скромность очень важна – она должна у вас быть», – сказал в интервью Times Sport Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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