Анчелотти назвал секрет успеха «Реала» в текущем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что помогает его команде преуспевать.

«Сливочные» уверенно выиграли Ла Лигу, а также завоевали испанский Суперкубок. Более того, мадридцы могут завершить кампанию триумфом в Лиге чемпионов – для этого потребуется обыграть дортмундскую «Боруссию» в финале, который состоится 1 июня.

«Мы выиграли чемпионат в этом сезоне, потому что в нашей команде нет эгоизма. Винисиус – никакого эгоизма, Беллингем и Родриго – то же самое. Та же история и со старшими игроками – Кроосом, Карвахалем, Начо, Модричем.

Я не знаю, как всё сложится в будущем, но сейчас у молодых игроков нет никакой зависти. Скромность очень важна – она должна у вас быть», – сказал в интервью Times Sport Анчелотти.