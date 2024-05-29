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Аль-Хелаифи до сих пор не может смириться с тем, что Мбаппе уходит в «Реал» бесплатно

29 Мая 2024 • 03:01 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи крайне разочарован потерей Килиана Мбаппе.

Звёздный форвард отказался продлевать контракт, истекающий грядущим летом, поэтому сможет перебраться в новый клуб на правах свободного агента. Как известно, француз уже договорился с мадридским «Реалом» – не хватает лишь официального подтверждения, которое запланировано на ближайшие дни.

Как сообщает Madrid Xtra, аль-Хелаифи до сих пор не может принять тот факт, что Мбаппе уходит в «Реал» бесплатно, поэтому пока не желает выплачивать 25-летнему нападающему зарплату и бонусы на сумму в 80 млн евро.

Килиан Мбаппе провёл в «ПСЖ» семь лет. На счету футболиста в общей сложности 256 забитых мячей в 308 матчах за парижан.

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Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги

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