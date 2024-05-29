Родриго: «Даже не думал об уходе из «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Родриго подтвердил, что не намерен никуда уходить.

Главный повод для слухов о возможной продаже бразильца – скорый приход Килиана Мбаппе. 23-летний игрок рискует потерять место в стартовом составе команды Карло Анчелотти, однако его такое положение дел не пугает. Родриго подтвердил информацию о том, что уход не входит в его планы: «Мне никогда не приходили в голову мысли об уходе из «Реала», клуба всей моей жизни», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо заявление нападающего.

Родриго выступает за мадридский «Реал» с 2019 года. Контракт футболиста рассчитан до конца кампании-2027/28.