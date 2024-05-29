Анчелотти: «Стиля Анчелотти не существует»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что у него нет собственного стиля игры.

Многих успешных тренеров считают представителями определённого стилистического направления, что, по словам наставника «сливочных», не относится к нему.

«Стиля Анчелотти» как такового не существует – дело в том, что я меняюсь. В четвертьфинале мы играли против «Манчестер Сити» с низким блоком и ставкой на оборону. За весь сезон мы действовали в таком стиле не более одного-двух раз. Обычно мы больше атакуем, но я считал, что в том случае это позволит нам быть конкурентоспособными и добиться победы», – цитирует Madrid Zone Анчелотти.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии». Встреча пройдёт 1 июня.