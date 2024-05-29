Футболисты «Барселоны» были недовольны поведением Килиана Мбаппе после завершения ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Каталонцы обыграли «ПСЖ» в первой встрече противостояния в Париже (3:2), но уступили в родных стенах спустя шесть дней (1:4) и вылетели из турнира. По данным La Porteria, по окончании ответного поединка, когда игроки возвращались в раздевалку, разгорелась потасовка между Мбаппе и двумя полузащитниками «Барселоны» – Фермином Лопесом и Гави. Испанцы были недовольны поведением французского форварда, который, по их мнению, проявил неуважение, празднуя победу.

Напомним, что «ПСЖ» завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии полуфинала, уступив дортмундской «Боруссии».