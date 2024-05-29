Анчелотти: «Я никогда не был одержим футболом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что не считает себя одержимым футболом.

Уже скоро итальянец может в пятый раз стать победителем Лиги чемпионов в качестве наставника. Финальный матч против дортмундской «Боруссии» состоится 1 июня.

«У меня много страсти, но я не одержим своей работой. Я никогда не был одержим футболом. Мне нравилась эта игра, когда я был футболистом, и нравится сейчас, когда я тренер, но я не схожу с ума», – сказал в интервью Times Sport Анчелотти.

В текущем сезоне «Реал» под руководством 64-летнего специалиста уже стал победителем Ла Лиги и Суперкубка Испании.