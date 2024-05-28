Родриго не уйдёт из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не заинтересован в смене клуба.

Недавно в СМИ вновь распространились сведения о возможном уходе бразильца, который, как предполагается, лишится места в основном составе «сливочных» после прихода Килиана Мбаппе. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний игрок не собирается уходить из «Реала» – он полностью удовлетворён положением дел.

В конце прошлого года, напомним, Родриго продлил трудовой договор с мадридским грандом до середины 2028 года.

На счету форварда 17 забитых голов в девять результативных передач в 50 матчах текущего сезона за команду Карло Анчелотти во всех турнирах.