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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по Араухо и де Йонгу

28 Мая 2024 • 23:12 Комментировать
Севилья
1:2
Барселона

«Барселона» не горит желанием расставаться с ключевыми игроками в предстоящее трансферное окно.

Как известно, каталонский клуб испытывает трудности с финансами, в связи с чем, вероятно, будет вынужден совершить ряд продаж, чтобы позволить себе новых игроков. Слухи связывали с возможным уходом полузащитника Френки де Йонга и центрального защитника Рональда Араухо, которых, впрочем, «Барселона» продавать не намерена, докладывает журналист Фернандо Поло. Руководство «сине-гранатовых» считает обоих футболистов незаменимыми.

Контракты де Йонга и Араухо рассчитаны до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость нидерландца и уругвайца в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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