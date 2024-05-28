«Барселона» приняла решение по Араухо и де Йонгу

«Барселона» не горит желанием расставаться с ключевыми игроками в предстоящее трансферное окно.

Как известно, каталонский клуб испытывает трудности с финансами, в связи с чем, вероятно, будет вынужден совершить ряд продаж, чтобы позволить себе новых игроков. Слухи связывали с возможным уходом полузащитника Френки де Йонга и центрального защитника Рональда Араухо, которых, впрочем, «Барселона» продавать не намерена, докладывает журналист Фернандо Поло. Руководство «сине-гранатовых» считает обоих футболистов незаменимыми.

Контракты де Йонга и Араухо рассчитаны до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость нидерландца и уругвайца в 70 млн евро.