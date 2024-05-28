Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль удостоился звания лучшего молодого игрока завершившегося розыгрыша чемпионата Испании.

Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги. В номинации могут участвовать только футболисты не старше 23 лет. 16-летнему представителю «сине-гранатовых» удалось обойти всех конкурентов и выиграть награду.

На счету Ламина Ямаля пять забитых мячей и восемь результативных передач в 37 матчах за «Барселону» в Ла Лиге. Каталонский коллектив финишировал на второй строчке в турнирной таблице с 85 набранными очками, отстав от ставшего чемпионом мадридского «Реала» на десять баллов.