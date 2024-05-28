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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, чем Хави разозлил игроков «Барселоны»

28 Мая 2024 • 22:03 Комментировать
Барселона
3:0
Райо Вальекано

Хави Эрнандес не лучшим образом расстался с «Барселоной».

В апреле Жоан Лапорта уговорил тренера остаться, однако спустя месяц тот всё же был отправлен в отставку. Кроме того, согласно информации Catalunya Radio, некоторые действия Хави не понравились игрокам: если верить источнику, многие в команде были разозлены тем, что наставник отправил руководству список футболистов, подлежащих продаже. Это произошло перед матчем против «Райо Вальекано», который состоялся 19 мая.

Отмечается также, что в заключительных поединках сезона атмосфера в раздевалке «Барселоны» была очень напряжённой.

Новым тренером «сине-гранатовых» в скором времени будет назначен Ханс-Дитер Флик.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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