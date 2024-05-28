Беллингем – лучший игрок сезона в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил награду за свою игру в завершившемся розыгрыше Ла Лиги.

Англичанин стал лучшим игроком чемпионата Испании в своём дебютном сезоне в цветах «королевского клуба», о чём сообщила пресс-служба лиги. 20-летний футболист отметился 19 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 28 поединках, а «Реал» завоевал чемпионский титул, оторвавшись от «Барселоны» на десять очков.

Джуд Беллингем пополнил ряды мадридского гранда летом прошлого года, перебравшись из дортмундской «Боруссии». Стоимость трансфера составила 103 млн евро.