Рулевой «Жироны» Мичел получил награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Испании.

Каталонская команда под руководством 48-летнего специалиста сенсационно завоевала путёвку в Лигу чемпионов, заняв третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Выше «Жироны», набравшей 81 очко, расположились только «Барселона» (85) и мадридский «Реал» (95). Кроме того, «бело-красные» забили 85 голов – второй показатель после всё того же «Реала».

Мичел возглавляет «Жирону» с лета 2021 года. Действующий контракт наставника рассчитан до середины 2026 года.

По слухам, за успехами Мичела следят гранды Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси».