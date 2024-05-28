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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Ла Лиге выбрали лучшего тренера сезона официально

28 Мая 2024 • 21:22 Комментировать
Жирона
7:0
Гранада

Рулевой «Жироны» Мичел получил награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Испании.

Каталонская команда под руководством 48-летнего специалиста сенсационно завоевала путёвку в Лигу чемпионов, заняв третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Выше «Жироны», набравшей 81 очко, расположились только «Барселона» (85) и мадридский «Реал» (95). Кроме того, «бело-красные» забили 85 голов – второй показатель после всё того же «Реала».

Мичел возглавляет «Жирону» с лета 2021 года. Действующий контракт наставника рассчитан до середины 2026 года.

По слухам, за успехами Мичела следят гранды Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси».

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