Винисиус: «Анчелотти изменил меня как игрока»

Винисиус Жуниор, форвард мадридской команды, высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.

- Анчелотти всегда придавал мне уверенности, когда было необходимо, он отчитывал меня. У нас с ним хорошие отношения, он изменил меня как игрока, не только на футбольном поле, но и за пределами стадиона, на тренировках, - цитирует бразильского форварда «Реала» пресс-служба УЕФА.

Винисиус принадлежит «Реалу» с 2018 года. В минувшем сезоне Ла Лиги 23-летний бразилец провёл 26 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач на партнёров. Контракт Винисиуса с клубом рассчитан до 2027 года.