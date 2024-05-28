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Хоселу — о будущем в «Реале»: «Это зависит не от меня»

28 Мая 2024 • 21:10 Комментировать

Форвард «Реала» Хоселу высказался относительно своего будущего в мадридском клубе.

«Решение этого вопроса зависит не от меня. Мы поговорим об этом, когда сезон закончится, будем надеяться, что после победы в Лиге чемпионов», — цитирует игрока Madrid Universal.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Хоселу стал автором 17 забитых мячей и трёх ассистов в 48 поединках за команду Карло Анчелотти. При этом дубль испанца в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) принёс мадридскому гранду путёвку в финал турнира.

За трофей «Реал» поборется с дортмундской «Боруссией». Встреча запланирована на 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу
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