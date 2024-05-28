Хоселу — о будущем в «Реале»: «Это зависит не от меня»

Форвард «Реала» Хоселу высказался относительно своего будущего в мадридском клубе.

«Решение этого вопроса зависит не от меня. Мы поговорим об этом, когда сезон закончится, будем надеяться, что после победы в Лиге чемпионов», — цитирует игрока Madrid Universal.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Хоселу стал автором 17 забитых мячей и трёх ассистов в 48 поединках за команду Карло Анчелотти. При этом дубль испанца в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) принёс мадридскому гранду путёвку в финал турнира.

За трофей «Реал» поборется с дортмундской «Боруссией». Встреча запланирована на 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».