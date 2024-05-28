Хави после увольнения попросил у «Барселоны» 2,5 млн евро

«Барселона» решила уволить Хави с поста главного тренера всего лишь через месяц после того, как стороны объявили о продолжении сотрудничества. Несмотря на такой неприятный поворот, Хави сдержал своё слово и не потребовал от «сине-гранатовых» выплаты всей зарплаты по контракту, который рассчитан до середины 2025 года.

В то же время испанский Sport пишет о том, что Хави попросил у «Барселоны» 2,5 миллиона евро. Это те деньги, которые он лично в 2021 году заплатил катарскому клубу «Аль-Садд» за возможность расторгнуть контракт и перейти в «Барселону».

«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании.

Позорище в «Барселоне»: За что Лапорта уволил Хави