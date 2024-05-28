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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» предложил за Довбика 25 млн евро, «Жирона» хочет больше

28 Мая 2024 • 18:40 Комментировать

«Атлетико» и «Жирона» ведут переговоры по трансферу Артёма Довбика. Украинец обратил на себя внимание, став лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Испании с 24 голами.

Как сообщает издание AS, «Атлетико» сделал предложение по Довбику в 25 миллионов евро. «Жирона» ответила отказом. В клубе отметили важность нападающего и сказали, что его оценивают в 40 миллионов евро. При этом клубы могут сойтись на ценнике в 35 миллионов евро.

Проблема заключается в том, что «Жирона» будет обязана выплатить «Митьюлланду» 30% от суммы трансфера Довбика. По этой причине клуб будет стремиться получить за игрока как можно более высокую цену.

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