Мбаппе купил дом у экс-звезды «Реала» – переговоры были сложными

Всё идёт к тому, что летом Килиан Мбаппе будет представлен как футболист «Реала». Как сообщает OkDiario, французский нападающий уже купил дом, где ранее жил Гарет Бэйл.

Отмечается, что переговоры получились непростыми – Бэйл через посредника в виде агентства просил за дом 13 миллионов евро. Однако в конце концов валлиец принял предложение в 11 миллионов евро.

Понятное дело, что на территории дома есть поле для гольфа – иначе бы Бэйл там не жил. Вообще речь идёт об огромном участке площадью в 3000 квадратных метров. В дома есть восемь спален, крытый бассейн с подогревом, сауна, тренажёрный зал и многое другое.