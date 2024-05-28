«Барселона» договорилась с Хави

«Барселона» и Хави договорились об условиях прекращения сотрудничества. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

По данным источника, Хави простит «Барселоне» значительную сумму денег – примерно 11-12 миллионов евро. Как известно, контракт тренера был рассчитан до конца сезона 2024/2025, но на прошлой неделе клуб объявил об увольнении Хави.

Хави, как и обещал, пошёл на уступки по финансам, а вот члены его штаба получат положенные им деньги. Однако для «Барселоны» это не станет серьёзным ударом по бюджету.

Ожидается, что следующим главным тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик.

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