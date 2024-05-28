Символическая сборная чемпионата Испании по итогам сезона-2023/24

Завершился сезон в Ла Лиге, так что можно подводить итоги испанского чемпионата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает свою символическую сборную турнира.

Унаи Симон («Атлетик»)

Меньше «Атлетика» пропустил только «Реал», но сравнивать оборону двух команд бессмысленно. Симон провёл действительно хороший сезон, записав на свой счёт 18 сухих матчей. Во многом благодаря игре своего голкипера «Атлетик» и претендовал на попадание в Лигу чемпионов, хотя остановился лишь пятым. В сравнении с тем же «Реалом» Симон всё же был основным вратарём, в то время как в Мадриде было несколько голкиперов. Баск будет первым номером сборной Испании, и вот как раз по итогам текущего сезона вопросов к подобному выбору нет.

Жоау Канселу («Барселона»)

Летом каталонцы приложили много усилий, чтобы заполучить португальца, и не зря. Канселу провёл хороший сезон, хотя поклонники «блауграны» могут вспомнить ошибку с «Реалом». И всё же в целом португалец был хорош. В среднем за матч у него было 2 отбора и чуть меньше 1 перехвата за игру. С учётом всего бардака в «Барселоне» Канселу себя проявил здорово, а ошибки бывают у всех. Летом каталонцам надо решать проблему, как сохранить португальца в своём составе, потому что без него оборона команды станет намного слабее. Причём португалец закрывал в этом сезоне то левую, то правую бровку.

Серхио Рамос («Севилья»)

Ветеран вернулся в родную «Севилью» прошлым летом и говорил, что хочет помочь родной команде. Многие скептически относились к этому, тем более что в «ПСЖ» защитника мучили травмы. Однако родной испанский воздух вдохнул в Рамоса сил, и он выдал очень хороший сезон. Пожалуй, именно ветеран был самым светлым пятном в ужасном сезоне «Севильи», которая боролась за выживание. Рамос же в своём стиле бесстрашно шёл в отборы, перехватывал мячи и забивал. Даже жаль, что защитник завершил выступления за сборную Испании. Кажется, он мог бы пригодиться.

Антонио Раильо («Мальорка»)

Имя защитника из «Мальорки» мало кто знал перед сезоном, да и запоминать в общем-то не следует. Сложно представить, что 32-летнего игрока ждёт какое-то будущее. Однако прошедший сезон Раильо провёл на пять. Кому-то капитан островитян запомнился глупым удалением с «Реал Сосьедад», когда он умудрился в компенсированное время к первому тайму получить две жёлтые карточки, но в целом это был эксцесс. Больше 1 отбора и почти 1,5 перехвата в среднем за матч – отличный результат. А ещё Раильо забил 2 победных гола своей команды.

Дани Карвахаль («Реал»)

Испанец провёл сезон на привычно высоком уровне. Пока что в «Реале» нет никого, кто мог бы сдвинуть его с правой бровки обороны. При этом по ходу сезона ветерану приходилось играть даже в центре, когда у Анчелотти закончились доступные кандидаты на эту роль. За матч в среднем у Карвахаля было чуть менее 2 отборов и чуть менее 1 перехвата. При этом он 4 раза забил сам и в 3 случаях ассистировал партнёрам.

Алекс Баэна («Вильярреал»)

Прорывной для себя сезон провёл полузащитник «Вильярреала». Баэна с 14 передачами стал лучшим ассистентом Ла Лиги. Пожалуй, он единственный, кто пытался помочь всплыть «жёлтой субмарине» в зоне еврокубков, но его усилий не хватило. Усилия Баэны оценили и в тренерском штабе сборной Испании, в которой он успел дебютировать по ходу сезона. Скорее всего, хавбек отправится на чемпионат Европы, и не следует исключать его трансфера в более сильную команду. В конце концов в среднем за матч у него было больше 2 ударов по воротам и по 2,5 ключевые передачи. Летом Баэне исполнится 23 года, так что есть все возможности вырастить из него звезду.

Янхель Эррера («Жирона»)

Центральный полузащитник был не столь заметным, но важнейшим игроком «Жироны». Каталонцы не могли всё же играть от себя, так что пригодилось умение венесуэльца отбирать мячи, перемалывать соперника. В среднем Эррера за матч совершал больше 2 отборов, добавляя к ним перехваты. При этом он ещё и забил 5 голов, причём некоторые мячи были решающими. Наверное, можно было выбирать из «Жироны» вместо венесуэльца капитана команды Алейша Гарсию, но всё же для символической сборной остановимся на южноамериканце.

Джуд Беллингем («Реал»)

Пожалуй, выбор англичанина не стоит и объяснять: 19+6 в 28 матчах, 3 гола в 2 поединках с «Барселоной», 3+1 в 2 встречах с третьей «Жироной». Беллингем был результативен и на протяжении всего сезона, и в ключевых матчах. Если перед сезоном англичанин просто выглядел талантливым футболистом, то в Мадриде Карло Анчелотти его довёл до статуса топ-звезды. Беллингем играет удивительную роль в середине поля, где умудряется и отбирать мячи, и начинать атаки, и завершать их. Англичанин стал игроком-оркестром, и не зря является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Антуан Гризманн («Атлетико»)

За пару последних сезонов француз преобразился. Потеряв немного в скорости, Гризманн стал больше действовать за счёт интеллекта, раскрывшись в этой роли с невероятной стороны. Любопытно при этом, что француз всё равно забивает немало – 16 голов за сезон. Тем не менее важнее его действия скорее в оттяжке, чем на острие. Правда, при этом у него всего 6 результативных передач, 4 из которых пришлись на январь. И всё же Гризманн сейчас выглядит мозгом нынешнего «Атлтетико». Попадание в Лигу чемпионов во многом именно заслуга француза.

Винисиус Жуниор («Реал»)

Ещё один претендент на «Золотой мяч» из «Реала». Текущий сезон окончательно закрепил за Винисиусом статус топ-звезды. После ухода Карима Бензема прошлым летом именно бразилец стал главным игроком в атаке. При этом Винисиус показал, что может играть не только слева и выполнять узкую роль бегунка, а стал действовать более разнообразно. 15+5 в 26 встречах – хороший показатель. Винисиусу только надо совладать с нервами, которые порой ему откровенно мешают.

Артём Довбик («Жирона»)

Год назад «Жирона» подписала украинского форварда и попала с ним в точку. Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, что во многом помогло каталонцам добиться исторического успеха и пробиться в Лигу чемпионов. При этом у Довбика ещё 8 результативных передач, что позволило ему с запасом выиграть и гонку по системе «гол+пас». Что важно, нападающий забивал и отдавал в матчах с лидерами (за два поединка с «Барселоной» – 2+1) и вообще отмечался стабильностью. Летом форварду исполнится 27 лет, так что большой вопрос, останется ли он на следующий сезон в «Жироне», или его предпочтут продать, пока можно на нём заработать.

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Роман Андреев