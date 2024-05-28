В летнее трансферное окно состав «Реала» может измениться. Как сообщает TodoFichajes, мадридский клуб может покинуть нападающий Родриго. Очевидно, что в стан «сливочных» вскоре прибудет Килиан Мбаппе, и тогда один из форвардов может оказаться лишним.

По данным источника, в «Реале» уверены, что на трансфере Родриго клуб заработает как минимум 100 миллионов евро. В Мадриде считают, что будет неправильно мариновать 23-летнего бразильца на скамейке в лучший период его карьеры.

Подписать Родриго хотят многие клубы – интерес проявляют «ПСЖ», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Особенно серьёзно настроены парижане, которым нужна новая звезда после ухода Мбаппе.