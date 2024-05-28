Крайний защитник «Барселоны» Эктор Форт подписал новый трудовой договор с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

Теперь контракт 17-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Форт принял участие в десяти матчах за основную команду «Барселоны» и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Форта составляет 7,5 миллионов евро.

По итогам сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 85 очков в 38 сыгранных матчах.