Гринвуда назвали лучшим игроком сезона в «Хетафе»

Нападающий Мэйсон Гринвуд был признан лучшим футболистом «Хетафе» по итогам сезона. Фото англичанина с наградой опубликовала пресс-служба клуба.

В сезоне 2023/2024 Гринвуд провёл за «Хетафе» 36 официальных матчей, в которых записал на свой счёт десять голов и шесть результативных передач на партнёров.

За «Хетафе» Гринвуд выступал в аренде. Права на 22-летнего футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гринвуда в 15 миллионов евро.

Ранее в «Хетафе» говорили о намерении сохранить Мэйсона Гринвуда в команде на следующий сезон.