«Атлетико» начал переговоры по лучшему бомбардиру Ла Лиги Довбику

Нападающий «Жироны» Артём Довбик наколотил 24 гола в завершившемся чемпионате Испании и стал лучшим бомбардиром. В летнее трансферное окно Довбик может перебраться в более статусный клуб. Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, официальные переговоры по 26-летнему украинцу уже начал «Атлетико».

Отмечается, что «Атлетико» нужен новый нападающий, и Довбик является популярным кандидатом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Артёма Довбика в 30 миллионов евро. Ближайшим летом украинец выступит в Германии на чемпионате Европы со сборной Украины.