Флик может получить бонусы к зарплате, если выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов

Новый тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может получить бонусы к зарплате, если выиграет для «сине-гранатовых» важные трофеи. По информации от Diario AS, немецкий специалист по контракту будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

Тем не менее, если Флик выиграет для «Барселоны» Лигу чемпионов, тренер получит один миллион евро в качестве бонуса. Также Ханс-Дитер может получить 750 тысяч евро в том случае, если выиграет для «сине-гранатовых» чемпионат Испании.

Напомним, Флик заменит на посту тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Ранее Ханс-Житер выигрывал Лигу чемпионов во главе мюнхенской «Баварии», которую тренировал с 2019 по 2021 год.