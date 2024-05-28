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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик уже в Барселоне

28 Мая 2024 • 13:40 Комментировать

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик был замечен в одном из отелей Барселоны. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo. В ближайшее время должно быть сделано объявление о подписании контракта между Фликом и «Барселоной». Ожидается, что трудовое соглашение будет рассчитано на два сезона.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» объявила о решении уволить Хави с поста главного тренера. Команда финишировала на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ханс-Дитер Флик находится без тренерской работы с осени после ухода из национальной сборной Германии.

Позорище в «Барселоне»: За что Лапорта уволил Хави

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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