Флик уже в Барселоне

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик был замечен в одном из отелей Барселоны. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo. В ближайшее время должно быть сделано объявление о подписании контракта между Фликом и «Барселоной». Ожидается, что трудовое соглашение будет рассчитано на два сезона.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» объявила о решении уволить Хави с поста главного тренера. Команда финишировала на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ханс-Дитер Флик находится без тренерской работы с осени после ухода из национальной сборной Германии.

Позорище в «Барселоне»: За что Лапорта уволил Хави