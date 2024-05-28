Анчелотти дал понять, что завершит тренерскую карьеру в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что завершит свою карьеру именно в «королевском клубе». Специалист не намерен возглавлять какую-либо сборную в будущем.

По информации от Madrid Xtra, итальянский специалист чётко дал понять, что завершит тренерскую карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Ранее Анчелотти связывали со сборной Бразилии, но наставник «Реала» продлил контракт со своей командой до 2026 года.

В прессе в последние месяцы ходили слухи о том, что новым тренером «Реала» после Анчелотти с большой долей вероятности станет Хаби Алонсо, который мечтает однажды возглавить «королевский клуб».