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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта задумывается над возвращением Алемани

28 Мая 2024 • 13:02 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта задумывается над тем, чтобы вернуть Матеу Алемани на пост спортивного директора. По информации от журналиста Алекса Пинтанеля, такая возможность действительно сейчас рассматривается.

Напомним, новым спортивным директором «Барселоны» несколько месяцев назад стал бывший футболист команды Деку, который как раз заменил Алемани. Тем не менее, Лапорта задумывается над тем, чтобы уже совсем скоро вернуть всё на свои места.

«Барселона» закончила сезон на втором месте в чемпионате Испании и не выиграла ни одного трофея. Скоро команду должен возглавить бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Жоан Лапорта Матеу Алемани ещё теги
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