«Барселона» отложила вопрос с продлением контракта Роберто

Каталонская «Барселона» отложила вопрос с продлением контракта со своим капитаном Серхи Роберто, у которого летом истекает соглашение. По информации от журналиста Виктора Мало, руководство «сине-гранатовых» хочет, чтобы судьбу футболиста решил новый тренер Ханс-Дитер Флик.

Напомним, уже бывший наставник «Барселоны» Хави Эрнандес хотел оставить Роберто в составе на следующий сезон. 32-летний футболист хочет остаться в своей команде и готов ради этого пойти на очередное сокращение зарплаты.

Роберто в минувшем розыгрыше чемпионата Испании отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются команды из США и Саудовской Аравии.