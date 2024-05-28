Три испанских клуба хотят забрать Сауля из «Атлетико»

Полузащитник Сауль Ньигес близок к уходу из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, у футболиста есть три варианта трудоустройства в испанском чемпионате. Заинтересованность в услугах Сауля проявляют «Валенсия», «Севилья» и «Бетис». Трансферная стоимость 29-летнего хавбека оценивается в 7,5 миллиона евро, а его трудовой договор с «матрасниками» истекает летом 2026 года.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Ньигес провел 34 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.