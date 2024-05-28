Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет на чемпионате Европы за сборную Бельгии. Главный тренер команды Доминик Тедеско не включил вратаря в заявку на турнир.

Напомним, Куртуа пропустил 8 месяцев из-за травмы крестообразных связок колена. Свой первый матч в сезоне бельгиец провёл только в начале мая, но главный тренер Карло Анчелотти вполне может выпустить вратаря на финал Лиги чемпионов.

В заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы вошли такие голкиперы, как Кун Кастелс, Матц Селс и Томас Камински.

Куртуа в минувшем розыгрыше чемпионата Испании провёл 4 матча и в каждом из них сумел сохранить свои ворота сухими.