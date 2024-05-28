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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может продать своего защитника летом

28 Мая 2024 • 10:58 Комментировать

Каталонская «Барселона» может расстаться с одним из своих центральных защитников в летнее трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, менеджмент «сине-гранатовых» не особо впечатлён игрой француза, поэтому в ближайшие месяцы футболиста могут продать.

Отмечается, что Кунде интересен командам из Английской премьер-лиги, но имена конкретных клубов пока не сообщаются. Летом 2022 года Жюль мог перейти в лондонский «Челси», но гонку за футболистом в итоге выиграла «Барселона».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Кунде отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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