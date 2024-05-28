«Барселона» может продать своего защитника летом

Каталонская «Барселона» может расстаться с одним из своих центральных защитников в летнее трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, менеджмент «сине-гранатовых» не особо впечатлён игрой француза, поэтому в ближайшие месяцы футболиста могут продать.

Отмечается, что Кунде интересен командам из Английской премьер-лиги, но имена конкретных клубов пока не сообщаются. Летом 2022 года Жюль мог перейти в лондонский «Челси», но гонку за футболистом в итоге выиграла «Барселона».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Кунде отметился одним голом и двумя результативными передачами.