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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де ла Фуэнте поделился ожиданиями от игры Фермина Лопеса на Евро-2024

28 Мая 2024 • 10:31 Комментировать

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от игры полузащитника Фермина Лопеса на грядущем чемпионате Европы.

«Фермин играет на очень высоком уровне, но нам нужно быть осторожными. В сборной многие игроки дают нам преимущество. Мы уверены в том, что он покажет нам, насколько отличным футболистом является», – сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.

В минувшем розыгрыше чемпионате Испании 21-летний Фермин отметился 8 результативными передачами. Это была дебютная кампания молодого полузащитника на взрослом уровне.

Луис де ла Фуэнте включил Лопеса в расширенную заявку на чемпионат Европы, который стартует 14 июня в Германии.

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