Кроос: «Я воевал с сыном дома, ведь он не хотел, чтобы я завершал карьеру»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал эмоциональную реакцию своих детей в прощальном матче на «Сантьяго Бернабеу», где «сливочные» играли против «Бетиса».

«Когда я увидел, как моя дочь плакала, я был очень удивлён. Она была очень рада, когда я объявил о завершении карьеры. Что касается сына, с ним у меня была настоящая война. Он был против того, чтобы я уходил из футбола», – цитирует Крооса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 34-летний Тони примет участие на чемпионате Европы в составе сборной Германии. После этого турнира полузащитник завершит профессиональную карьеру футболиста.