Самолёт с футболистами «Кадиса» совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

Самолёт с игроками, тренерским штабом и персоналом «Кадиса» экстренно приземлился в Севилье.

Как сообщает Marca, посадка произошла в Севилье через 10 минут после вылета, причиной этому послужили проблемы с двигателем авиалайнера. Делегация «Кадиса» направлялась в Сальвадор для проведения товарищеской встречи. Пострадавших в результате посадки нет, однако часть футболистов была сильно напугана, отмечает источник.

- Мы думали, что умрём, - сказал один из игроков команды, которая завершила минувший сезон испанского чемпионата на 18-м месте в турнирной таблице.