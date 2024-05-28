Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру

«Решение о будущем уже принято. Но пока не могу сообщить о нем. Я хочу завершить карьеру в «Реале», это мое главное желание. Это моя мечта, я чувствую себя здесь как дома. «Реал» - клуб моей жизни. Мне бы хотелось такое же прощание, как было у Тони Крооса», - передает слова хорватского игрока инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.