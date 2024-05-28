Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру

38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался относительно своего будущего.
«Решение о будущем уже принято. Но пока не могу сообщить о нем. Я хочу завершить карьеру в «Реале», это мое главное желание. Это моя мечта, я чувствую себя здесь как дома. «Реал» - клуб моей жизни. Мне бы хотелось такое же прощание, как было у Тони Крооса», - передает слова хорватского игрока инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Модрич выступает за «королевский» клуб с августа 2012 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце следующего месяца.
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