Винисиус был недоволен решением Анчелотти в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался в том, что не был недоволен тактикой главного тренера команды Карло Анчелотти на первый матч ½ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«Анчелотти убедил меня сменить позицию, а я не хотел. Он научил меня, как нужно играть в центре атаки. За этот год я добился большего прогресса, чем за предыдущий», - передает слова Жуниора GE.

Напомним, что «Реал» прошел «Манчестер Сити» в серии пенальти и пробился в финал Лиги чемпионов. В решающем противостоянии турнира подопечные Карло Анчелотти встретятся с дортмундской «Боруссией».