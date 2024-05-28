Жуниор: «Если Винисиус не выиграет «Золотой мяч», это будет большим сюрпризом»

Рулевой сборной Бразилии Дориваль Жуниор высказался о шансах нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Если Винисиус не выиграет «Золотой мяч», это будет большим сюрпризом после всего того, что он сделал в нынешнем сезоне», - передает слова специалиста AS.

Согласно оценке экспертов, Винисиус является главным претендентом на престижную награду в 2024 году.

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 38 поединках. На счету бразильца 23 забитых мяча и девять голевых передач. Вместе со «сливочными» Жуниор стал чемпионом Испании.