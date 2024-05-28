Тебас: «Цель президента «Реала», чтобы богатые клубы управляли футболом»

«Когда к вам домой вломится человек, вы вряд ли станете с ним разговаривать. Цель Переса заключается в том, чтобы большие и богатые клубы могли управлять футболом. Остальные будут просто вассалами, которые должны радоваться тому, что им дают. У нас совершенно противоположные модели футбола. Компромисса с ними нет», - передает слова руководителя AS.