«Реал» обратился к легендарному Надалю

Мадридский «Реал» посредством своих социальных сетей выразил слова поддержки известному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, который является давним болельщиком «сливочных».
«Рафаэль, ты всегда будешь примером на корте и за его пределами. Мадридцы очень гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. Мы всегда будем поддерживать тебя. Вперед, Надаль», - говорится в публикации «королевского» клуба.
Напомним, что Рафаэль завершил выступление на престижном турнире «Ролан Гаррос» в первом круге. Испанский теннисист потерпел поражение в трех сетах от представителя Германии Александра Зверева.
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