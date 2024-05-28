«Реал» обратился к легендарному Надалю

«Рафаэль, ты всегда будешь примером на корте и за его пределами. Мадридцы очень гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. Мы всегда будем поддерживать тебя. Вперед, Надаль», - говорится в публикации «королевского» клуба.