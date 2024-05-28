Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

38-летний футболист мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о своих планах.

В отличие от Тони Крооса, решившего закончить с футболом в 34 года, хорват собирается продлить контракт с «королевским клубом» ещё на один сезон.

«Не могу сказать точно, когда завершу карьеру. Это будет зависеть от моих ощущений. Сейчас я чувствую себя настолько хорошо физически, что полностью уверен в своей способности продолжать выступления на элитном уровне. Не стоит смотреть на возраст», – приводит Madrid Xtra комментарии Модрича.

1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Ожидается, что будущее Луки Модрича в клубе решится вскоре после окончания матча.