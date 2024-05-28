Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о будущем обладателе «Золотого мяча».

По словам хорвата, выигравшего престижную индивидуальную награду по итогам 2018 года, в этот раз триумфатором должен стать кто-то из его одноклубников.

«Золотой мяч» наверняка выиграет кто-то из «Реала». Винисиус, Беллингем и Кроос – фавориты. Я бы хотел, чтобы награда досталась Тони, он мой друг», – сказал в интервью Cope Модрич.

Шансы игроков «Реала» в споре за «Золотой мяч» уже скоро могут возрасти: 1 июня команда Карло Анчелотти сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Напомним, что Тони Кроос завершит карьеру по окончании сезона.