Кроос: «Меня не очень любят в Саудовской Аравии»

Завершающий карьеру Тони Кроос ответил, почему не рассматривал варианты с переходом из мадридского «Реала» в другой клуб.

34-летний полузащитник объявил о решении повесить бутсы на гвоздь на прошлой неделе – он уйдёт из футбола после чемпионата Европы. Недавно игрок признался, что с момента прихода в «Реал» в 2014 году ни разу не задумывался о смене клубной прописки, несмотря на возникавшие слухи.

«Игра в Саудовской Аравии или другом зарубежном чемпионате? В Саудовской Аравии меня не очень любят, – ответил Кроос с улыбкой на лице. – Однако, как я уже говорил, после ухода я буду скучать по игре в футбол», – цитирует Madrid Xtra немца.