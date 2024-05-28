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Кроос: «Меня не очень любят в Саудовской Аравии»

28 Мая 2024 • 02:17 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис

Завершающий карьеру Тони Кроос ответил, почему не рассматривал варианты с переходом из мадридского «Реала» в другой клуб.

34-летний полузащитник объявил о решении повесить бутсы на гвоздь на прошлой неделе – он уйдёт из футбола после чемпионата Европы. Недавно игрок признался, что с момента прихода в «Реал» в 2014 году ни разу не задумывался о смене клубной прописки, несмотря на возникавшие слухи.

«Игра в Саудовской Аравии или другом зарубежном чемпионате? В Саудовской Аравии меня не очень любят, – ответил Кроос с улыбкой на лице. – Однако, как я уже говорил, после ухода я буду скучать по игре в футбол», – цитирует Madrid Xtra немца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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