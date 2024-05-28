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Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»

28 Мая 2024 • 02:01 Комментировать

Недавно Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончанию сезона. Футболист пообещал назвать свой новый клуб в скором времени, но уже давно очевидно, что этим клубом будет «Реал». Несколько слов о вероятном летнем трансфере француза сказал звёздный форвард мадридской команды Винисиус Жуниор.

«Вполне возможно, что Килиан скоро решит своё будущее и выберет то, что для него лучше. Я всегда хочу играть с лучшими игроками в мире. Но Мбаппе сам должен принять решение», - цитирует Винисиуса RMC Sport.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 1 июня, - против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги
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