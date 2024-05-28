Начо – о будущем в «Реале»: «Я уже принял решение»

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес заявил, что уже определился со своим будущим.

Контракт центрального защитника истекает по окончании текущего сезона. Как сообщалось в СМИ, «королевский клуб», готов продлить контракт с 34-летним ветераном, но решение самого игрока пока неизвестно.

«Я уже решил, что буду делать после завершения сезона, но не собираюсь рассказывать об этом сейчас – неподходящее время. Статус капитана и победа в Лиге чемпионов не повлияют на моё решение», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова испанца.

Прощальным для Начо матчем в цветах «Реала» может стать финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня.