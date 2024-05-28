Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал»

28 Мая 2024 • 01:56 Комментировать

Всё идёт к тому, что Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Комментарий по поводу вероятного трансфера французского форварда дал полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем.

«Знаете ли вы игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?» - с улыбкой сказал Беллингем, отвечая на вопрос о Мбаппе.

«Я не хочу нагнетать ситуацию. Наверное, сложно, когда все о нём говорят, но да, было бы очень хорошо [если бы трансфер состоялся]», - слова Беллингема приводит RMC Sport.

Ранее 25-летний Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по завершению сезона 2023/2024.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Джуд Беллингем ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Месси обратился к «Барселоне» Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Надаль проиграл Звереву на старте «Ролан Гаррос» Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
02:41 · Испания. Ла Лига
Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
02:17 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Меня не очень любят в Саудовской Аравии»
02:01 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»
01:58 · Испания. Ла Лига
Начо – о будущем в «Реале»: «Я уже принял решение»
01:56 · Испания. Ла Лига
Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал»
01:50 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Мы с Модричем по-разному смотрим на вопрос завершения карьеры»
01:26 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Реал» никогда не сможет заменить Крооса»
00:59 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры
00:30 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Рюдигер – сумасшедший»
00:22 · Испания. Ла Лига
Романо: «Флик с нетерпением ждёт назначения в «Барселону»
00:13 · Испания. Ла Лига
У Хави испортились отношения с важным игроком «Барселоны» незадолго до увольнения слухи
27 Мая
23:36 · Испания. Ла Лига
Вальверде рассказал, готов ли взять восьмой номер в «Реале» после ухода Крооса
23:27 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Барселона» заплатит Хави после его увольнения
22:40 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги отказался от подписания Ндиди
22:23 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Решение Крооса застало меня врасплох»
Все новости
Рекомендуем