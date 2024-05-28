Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал»

Всё идёт к тому, что Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Комментарий по поводу вероятного трансфера французского форварда дал полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем.

«Знаете ли вы игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?» - с улыбкой сказал Беллингем, отвечая на вопрос о Мбаппе.

«Я не хочу нагнетать ситуацию. Наверное, сложно, когда все о нём говорят, но да, было бы очень хорошо [если бы трансфер состоялся]», - слова Беллингема приводит RMC Sport.

Ранее 25-летний Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по завершению сезона 2023/2024.