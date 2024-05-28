Кроос: «Мы с Модричем по-разному смотрим на вопрос завершения карьеры»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, почему не последовал примеру Луки Модрича.

Немецкий игрок принял решение закончить с футболом в возрасте 34 лет, в то время как его хорватский товарищ, которому в сентябре исполнится 39, намерен продлить контракт с «Реалом».

«Мы с Лукой – это два разных случая, мы по-разному смотрим на вещи, когда дело касается завершения карьеры. Он по-прежнему наслаждается игрой в футбол. Я всегда хотел уйти, будучи в хорошей форме, не чувствуя никаких физических проблем», – приводит Madrid Xtra слова Крооса.

1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» – этот матч станет для 34-летнего хавбека последним на клубном уровне.