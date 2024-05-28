Вальверде: «Реал» никогда не сможет заменить Крооса»

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде считает, что найти замену уходящему Тони Кроосу попросту невозможно.

25-летний уругваец считается одним из потенциальных наследников немецкого полузащитника, завершающего карьеру по окончании сезона. По мнению самого Вальверде, полноценно заменить Крооса не удастся никому.

«Мы никогда не сможем заменить его. Тони – человек, которым я восхищаюсь больше всех, и я хотел бы делать для «Реала» хотя бы 10% того, что делал он, но это очень сложно. В мире нет игрока, подобного Кроосу. Без него нам придётся изменить стиль игры», – передают испанские СМИ слова Вальверде.