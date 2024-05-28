Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поведал о своих планах на ближайшее будущее.

Звёздный немецкий хавбек принял решение об уходе из футбола в возрасте 34 лет. Игроку осталось провести последний матч за «Реал» – финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». После домашнего для Германии Евро-2024 Кроос повесит бутсы на гвоздь.

«Планы на будущее? Я буду дома со своими детьми. У меня есть футбольная академия, также я открыл мини-лигу в Германии», – цитирует Madrid Xtra Крооса.

Встреча «Реал» – «Боруссия» состоится 1 июня. В случае победы «сливочных» Тони Кроос станет шестикратным победителем Лиги чемпионов.